Военные психологи готовят экипажи кораблей Северного флота к походу по Северному морскому пути

Во второй декаде августа отряд боевых кораблей Северного флота направится в очередной поход по Северному морскому пути - одному из самых значимых и уникальных маршрутов мира. Он кратчайшим расстоянием соединяет Европу с Дальним Востоком и проходит мимо самых известных арктических территорий.

Одной из основных целей экспедиции является снабжение военных гарнизонов и полярных станций, находящихся на маршруте перехода. Короткий световой день, сложная ледовая и гидрометеорологическая обстановка - далеко не полный перечень трудностей, с которыми предстоит столкнуться морякам-североморцам в походе. Для успешного выполнения поставленных задач экипажам отряда боевых кораблей и судов обеспечения требуется высокий уровень профессионализма и психологической устойчивости.

В целях отбора военнослужащих, готовых к выполнению этих задач, специалистами психологической службы проводятся мероприятия по изучению индивидуально-психологических особенностей участников похода и психологической подготовке, направленной на формирование и развитие у моряков профессионально важных качеств, психологической устойчивости и способности действовать в любых условиях обстановки.

При этом психологическая подготовка осуществляется в общей системе боевой подготовки и во взаимодействии со специалистами других служб, что обеспечивает ее наибольшую эффективность.

По результатам изучения и подготовки на каждого военнослужащего составляется заключение и рекомендации по организации индивидуальной работы, проводится оценка морально-политического и психологического состояния личного состава.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, проведение специалистами-психологами комплекса мероприятий психологической работы позволяет качественно подготовить личный состав, сформировать у военнослужащих необходимый уровень психологической готовности к выполнению поставленных задач в море.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12429759@egNews