Военные психологи Северного флота проконтролируют успешную адаптацию молодого пополнения

В период весенней кампании призыва в соединения и воинские части Северного флота поступит более двух тысяч призывников. Помимо медицинского обследования военнослужащие проходят обязательный профессиональный психологический отбор для определения уровня годности к определенным специальностям. Затем уже на протяжении всей службы военнослужащие призыва находятся в зоне внимания военных психологов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, специалистами регионального центра психологической работы (Северного флота) осуществляется контроль адаптации призывников к условиям службы, мониторинг процесса вхождения в новый воинский коллектив. При этом важной задачей специалистов становится всестороннее изучение профессиональной деятельности молодого воина и анализ социально-психологических условий несения службы. Для стимуляции успешной адаптации уже широко используется система наставничества, которая, по мнению флотских психологов, способствует скорейшему вхождению новичков в коллектив и предупреждает возникновение конфликтных ситуаций.

Особое внимание специалистами-психологами уделяется повышению психологической грамотности у молодого пополнения. Это одна из важных составляющих системы профилактики отклоняющегося поведения и повышения мотивации к военной службе. Комплекс целенаправленно организованных мероприятий позволяет уменьшить временной процесс адаптации и повысить эффективность выполнения задач.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12424572@egNews