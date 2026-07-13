Военные психологи Северного флота провели занятия по общей психологической подготовке

Специалисты-психологи территориального центра психологической работы Северного флота провели занятия по общей психологической подготовке с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.

В ходе занятий военнослужащие ознакомились с понятиями «стресс» и «боевой стресс», с факторами, влияющими на развитие боевого стресса. Также узнали о видах острых стрессовых реакций и их признаках, освоили приемы оказания первой допсихологической помощи при острых стрессовых реакциях и техники саморегуляции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие с интересом слушали лекции, активно участвовали в обсуждении тем, приводили примеры из личного опыта и кинофильмов.

Благодаря знаниям, полученным в ходе психологической подготовки, военнослужащие смогут вовремя оказать допсихологическую помощь своему товарищу, а также справляться с трудными ситуациями, как во время несения службы, так и в повседневной жизни.

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