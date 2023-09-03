Военные психологи Северного флота проводят мероприятия по адаптации офицеров-выпускников высших военных учебных заведений 2023 года выпуска

Психологами проводятся специальные мероприятия психологической работы – диагностика и индивидуальные беседы, в ходе которых разбираются потенциальные трудности и актуальные социально-бытовые проблемы военнослужащих.

Многие офицеры-выпускники оказались в Заполярье в некомфортных для них условиях: полярный день и суровый климат Заполярья. И тут без помощи военного психолога не обойтись.

С молодыми офицерами силами психологов проводятся мероприятия, направленные на обучение их приемам оценки и поддержания оптимального функционального состояния, выявления негативных психологических состояний, оказания взаимной поддержки, формирования конструктивных взаимоотношений в коллективе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на основании полученных данных психологи проводят анализ результатов для дальнейшей работы, заключающейся в определении готовности к выполнению профессионально-должностных и специальных обязанностей. Далее психологи передают рекомендации командирам по перспективному профессиональному становлению офицеров.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477944@egNews