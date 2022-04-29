Военные психологи Северного флота проводят психологическую подготовку военнослужащих к участию в Параде Победы

Силами специалистов психологической службы Северного флота и регионального центра психологической работы (Северного флота) в обязательном порядке осуществляется психологическое сопровождение участников предстоящего Парада Победы. В подготовительный период реализуется комплекс мероприятий по отбору военнослужащих для формирования парадных расчетов и их последующей психологической подготовки.

Обеспечение оптимального уровня психологической готовности, сплоченности позволяет повысить качество проведения ответственных праздничных мероприятий. Своевременное отслеживание психологами актуального психологического состояния военнослужащих и научение их специальным приемам саморегуляции снижает риски возникновения переутомления, способствует поддержанию высокого уровня функционирования, выносливости, сопротивления воздействию стресс-факторов.

Психологическая подготовка личного состава парадных расчётов осуществляется в ходе строевых тренировок, а экипажей военной боевой техники - в ходе теоретических и практических занятий в соединениях и воинских частях.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, впервые в акватории Кольского залива парад в честь Победы в Великой Отечественной войне состоялся 13 мая 1945 г. Северный фот представил зрителю все образцы военно-морского вооружения того времени - от небольших катеров до боевых эскадренных миноносцев. В честь мужества, стойкости, несгибаемости характера защитников Заполярья из корабельных орудий прогремел двадцать один залп, возвещающий о Великой Победе. Отдавая дань подвигу наших соотечественников и увековечивая его историю, ежегодно в городе-герое Мурманске и городе Североморске проводится военный парад с привлечением войск (сил) Северного флота в составе пешей колонны, механизированной колонны и парадного строя авиации.