Военные психологи Северного флота рассказали об основных тенденциях призыва «Осень-2021»

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу по призыву, которая завершится 31 декабря, на территорию, входящую в зону ответственности Северного флота, планируется к прибытию более 3 тысяч новобранцев.

Говоря о тенденциях, психологи Северного флота отмечают, что на флоте растет число призывников старших возрастов и количество граждан, имеющих среднее профессиональное образование. Это способствует более качественному освоению ими воинских специальностей, вооружения и военной техники, добросовестному исполнению своих функциональных обязанностей как в повседневной жизнедеятельности, так и на боевом дежурстве, вахте. Современная молодёжь заинтересована в приобретении, прежде всего, профессиональных знаний, чтобы иметь возможность зарабатывать и обеспечивать свою финансовую самостоятельность.

Целенаправленное изучение и прогнозирование социально-психологических процессов в воинских коллективах, выработка рекомендаций командованию по управлению ими, активная профилактика нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими являются одними из приоритетных задач, стоящих перед специалистами-психологами Северного флота.

Уровень взаимодействия командования, штабов и медицинской службы в объединениях, соединениях, на кораблях и в частях Северного флота позволяет успешно решать задачи приема, изучения и рационального распределения молодого пополнения. Системная психологическая работа, проводимая на Северном флоте, создает необходимые условия для обеспечения адаптации вновь прибывшего личного состава к условиям и особенностям военной службы, сохранения их жизни и здоровья, совершенствования военно-профессиональных качеств и специальной подготовки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.