Военные ремонтники Северного флота приступили к подготовке военной техники к параду в городе-герое Мурманске

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступили к подготовке современной и исторической боевой техники к участию в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Великой Победы, который пройдёт в городе-герое Мурманске 9 мая. Специалисты-ремонтники приводят в порядок внешний вид машин, освежают лакокрасочное покрытие, моют и полируют их. На каждую единицу техники, участвующую в параде, наклеивают праздничный логотип – красную звезду на фоне георгиевской ленты.

Всего в параде будет задействовано более 70 единиц военной техники: бронеавтомобили П-230Т «Тигр-М», реактивные системы залпового огня БM?21 «Град» на шасси грузовиков «Урал», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут», пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 и другие образцы военной и специальной техники стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры. Возглавит механизированную колонну, как и в прежние годы, легендарный советский средний танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, часть техники уже перебазирована в город Мурманск на территорию ремонтно-восстановительного батальона для участия в репетициях военного парада. Первая тренировка на улицах Мурманска пройдёт уже 3 мая, вторая спланирована на 5 мая, а генеральная репетиция состоится за два дня до праздника – 7 мая.