«На Севере – светло!» - в Мурманске состоится пасхальная ярмаркаПраздничные мероприятия ко Дню Победы охватят все муниципальные образования региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.04.21 11:30

Военные ремонтники Северного флота приступили к подготовке военной техники к параду в городе-герое Мурманске

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона приступили к подготовке современной и исторической боевой техники к участию в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Великой Победы, который пройдёт в городе-герое Мурманске 9 мая. Специалисты-ремонтники приводят в порядок внешний вид машин, освежают лакокрасочное покрытие, моют и полируют их. На каждую единицу техники, участвующую в параде, наклеивают праздничный логотип – красную звезду на фоне георгиевской ленты.

Всего в параде будет задействовано более 70 единиц военной техники: бронеавтомобили П-230Т «Тигр-М», реактивные системы залпового огня БM?21 «Град» на шасси грузовиков «Урал», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут», пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 и другие образцы военной и специальной техники стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры. Возглавит механизированную колонну, как и в прежние годы, легендарный советский средний танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, часть техники уже перебазирована в город Мурманск на территорию ремонтно-восстановительного батальона для участия в репетициях военного парада. Первая тренировка на улицах Мурманска пройдёт уже 3 мая, вторая спланирована на 5 мая, а генеральная репетиция состоится за два дня до праздника – 7 мая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Комментарий к новости:Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)На Северо-Западе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы сохраняли стабильность-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 32 копейки, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)ГЖИ рассмотрит жалобы северян на доначисления по оплате коммунальных услуг, зафиксированные ЦУР-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика