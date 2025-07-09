Военные следователи 305 военного следственного отдела провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации провели рейд в с. Алакуртти Кандалакшского района, направленный на выявление натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет в установленный срок.

В ходе рейда офицерами была проведена проверка документов у ряда мужчин призывного возраста.

Также сотрудниками проводилась информационная работа с гражданами, направленная на повышение правовой осведомленности и привлечение внимания военной службе, в рамках которой подробно рассказывалось о возможности службы по контракту в Вооружённых Силах России и доступных льготах для военнослужащих.

Фото предоставлено пресс-службой 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.