Военные следователи 305 военного следственного отдела провели в Мурманске рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи 305 военного следственного отдела совместно с военной полицией провели рейд в гаражном кооперативе города Мурманска. Основная цель мероприятия – выявление натурализованных граждан, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт.

В результате рейда был выявлен мужчина призывного возраста, который не смог предоставить документы о своей постановке на воинский учёт. Данный гражданин был доставлен в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Также военные следователи провели разъяснительную работу с иностранными гражданами. В ходе бесед офицеры подробно рассказали о преимуществах контрактной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, включая стабильную заработную плату, социальные гарантии и различные дополнительные льготы.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.