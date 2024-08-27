Военные следователи Гаджиевского гарнизона провели мероприятие по выявлению экс-мигрантов, не вставших на учёт

Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону информирует о проведении специального мероприятия, направленного на выявление экс-мигрантов, своевременно не исполнивших свою обязанность по постановке на воинский учёт.

В ходе проверки были уточнены данные более 15 человек, находящихся в зоне ответственности отдела.

В результате проведенных мероприятий один из граждан был задержан за нарушение законодательства о воинском учёте. Военные следователи совместно обеспечили его сопровождение в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Данное мероприятие стало частью комплексной работы по улучшению контроля за выполнением воинской обязанности, а также по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе. Военные следователи продолжают активную работу по выявлению нарушений и напоминают всем гражданам о важности соблюдения законодательства о воинском учете.

Военный следственный отдел призывает всех, кто ещё не зарегистрировался, незамедлительно выполнить данную обязанность и обратиться в военные комиссариаты для получения необходимых разъяснений.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.