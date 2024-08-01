Военные следователи и сотрудники военной полиции провели рейд по поиску уклоняющихся от воинского учёта натурализованных граждан в Мурманске

Военные следователи Военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции провели рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Мероприятие проходило в жилых массивах города Мурманска.

Во время проверки офицеры не только осуществляли контроль за постановкой на воинский учёт, но и информировали проверяемых граждан о возможности поступления на военную службу по контракту. Особое внимание уделялось разъяснению предоставляемых этой категории военнослужащих льгот и привилегий.

Данная работа проводится на регулярной основе с целью поддержания высокого уровня осведомленности и соблюдения законодательства в области воинского учёта среди натурализованных граждан.

Военный следственный отдел и военная полиция планируют продолжать подобные рейды в будущем, обеспечивая законность и порядок в городе.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.