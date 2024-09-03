Военные следователи искали мигрантов-уклонистов на стройках Гаджиево

В целях контроля за соблюдением законодательства о воинском учете офицеры военного следственного отдела Гаджиевского гарнизона провели проверку на строительных площадках, расположенных в городе. Операция была направлена на проверку документов у натурализованных граждан, а также выявление лиц, не ставших на воинский учёт.

В рамках рейда военные следователи проверили документы более десяти новых граждан призывного возраста, работающих на площадках. Проверки проходили в рамках плановых мероприятий, направленных на обеспечение выполнения норм законодательства и привлечение внимания к важности своевременной регистрации на воинский учёт.

В результате проведенного рейда был выявлен один мужчина, который не смог предоставить данные о своём нахождении на воинском учёте. После этого нарушитель был сопровождён в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства и оформления необходимых документов.

Военные следователи подчеркивают, что подобные проверки будут продолжаться и в будущем для повышения правового сознания среди новоприбывших граждан и обеспечения выполнения всех обязательств, связанных с воинским учетом и призывом на военную службу.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.