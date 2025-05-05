Военные следователи Мурманска провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Военные следователи 305 военного следственного отдела провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт, в Ленинском районе Мурманска.
В ходе рейда было проверено свыше десяти граждан призывного возраста, среди которых были выявлены лица, не вставшие на воинский учёт. Они были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.
Также военные следователи рассказали о важности соблюдения законодательства о воинском учете и возможности прохождения контрактной службы в Вооруженных силах РФ, а также льготы, предоставляемые военнослужащим-контрактникам.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.