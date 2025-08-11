Военные следователи Мурманска провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи Мурманска провели рейд по жилым районам города. Основной задачей мероприятия было выявление лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В ходе проверки документов один мужчина призывного возраста не смог предоставить необходимую информацию о своём статусе в рамках воинского учёта. Он направлен в военный комиссариат города для регистрации в единой системе учёта.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем, сообщает организационно-статистический отдел военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.