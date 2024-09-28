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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.24 13:35

Военные следователи Мурманского гарнизона провели рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта среди экс-мигрантов

В рамках планового мероприятия по обеспечению воинского учёта бывших мигрантов призывного возраста, офицеры военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели с рейд в жилых массивах города Мурманска.

В ходе мероприятия были подвергнуты тщательному контролю более двадцати мужчин призывного возраста.

В результате рейда были обнаружены несколько граждан, которые, став натурализованными гражданами России, не встали на воинский учёт, что является нарушением законодательства.

Нарушители были сопровождены в военный комиссариат для постановки на учёт.

 

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

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