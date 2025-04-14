Военные следователи Печенги провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи Печенги организовали рейд по жилым районам. Основной задачей мероприятия - выявление лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В ходе проверки документов несколько мужчин призывного возраста не смогли предоставить необходимую информацию о своем статусе в рамках воинского учёта. Они направлены в военный комиссариат для дальнейших разбирательств и оформления всех требуемых документов.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.