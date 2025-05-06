Военные следователи Печенги провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Офицеры военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд по жилым районам Печенги с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта.

В ходе мероприятия были проверены места проживания лиц, имеющих основания для постановки на учёт, но до сих пор не зарегистрированных. Рейды направлены на обеспечение правопорядка и выполнение гражданами своих конституционных обязанностей.

Также военные следователи провели разъяснительные беседы о преимуществах военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.