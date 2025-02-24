Военные следователи Печенги совместно с военной полицией провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт
Военные следователи Печенгского гарнизона совместно с представителями военной полиции провели рейд, направленный на выявление лиц, имеющих гражданство Российской Федерации, но уклоняющихся от обязательной постановки на воинский учёт.
В ходе рейда были проверены места проживания и работы натурализованных мигрантов, которые обязаны встать на воинский учёт согласно действующему законодательству РФ. Рейды подобного характера проводятся регулярно с целью обеспечения правопорядка и соблюдения миграционного законодательства.
Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации. Особое внимание было уделено преимуществам контрактной службы, включая социальные гарантии, достойную заработную плату и перспективы карьерного роста.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.