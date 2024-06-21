Военные следователи продолжают искать уклонистов среди экс-мигрантов

В рамках постоянно выполняемой работы по выявлению экс-мигрантов, уклоняющихся от военной службы, сотрудники военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону провели очередное мероприятие по поиску лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В этот раз офицерами отдела проверены скверы, парки и иные места скопления людей Октябрьского района Мурманска, где выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли предъявить документы, подтверждающие постановку на воинский учёт. Данные лица были сопровождены в военный комиссариат для уточнения данных.

Военные следователи также информировали проверенных граждан о последствиях нарушения миграционного законодательства, а также возможности службы по контракту в рядах Вооружённых сил Российской Федерации и социальными гарантиями, предоставляемыми этой категории военнослужащих.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.