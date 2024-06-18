Военные следователи продолжают искать уклонистов среди натурализованных граждан

Следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону, совместно с сотрудниками военной комендатуры, вновь искали уклонистов среди экс-мигрантов.

В ходе рейда следователи посетили строительные площадки и общежития Печенгского муниципального округа, где проверили почти два десятка граждан данной категории, в результате чего выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные лица были направлены в военный комиссариат.

Военные следователи также сообщили всем подвергнутым проверке гражданам о возможности заключить контракт с Министерством обороны РФ для поступления на военную службу, а также о социальных льготах, доступных для служащих по контракту.

Фото предоставлено военным следственным отделом по Печенгскому гарнизон.у