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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 10:10

Военные следователи продолжают выявлять в муниципалитетах Мурманской области экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта

В этот раз офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону, во взаимодействии с военной полицией, проверяли водителей и пассажиров автомобилей в Печенге.

В ходе рейда было проверено порядка десяти человек недавно получивших гражданство Российской Федерации, среди которых выявлено несколько мужчин призывного возраста, вовремя не вставших на воинский учёт.

Данным гражданам указано на необходимость соблюдения российского законодательства, после чего их сопроводили в военный комиссариат.

Военные следователи информировали всех проверяемых граждан о возможности прохождения военной службы по контракту, льготах и социальных гарантиях, которые предоставляются данной категории военнослужащих.

Подобные проверки проводятся на регулярной основе и способствуют соблюдению правопорядка новоприбывшими гражданами.

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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