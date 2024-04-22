Военные следователи продолжают выявлять в муниципалитетах Мурманской области «уклонистов» от воинского учёта среди экс-мигрантов

В этот раз офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД МВД России осуществили соответствующую проверку водителей и пассажиров автомобилей, въезжающих на территорию Печенгского муниципального округа Мурманской области и выезжающий с неё.

Всего в рамках этого мероприятия проверено почти три десятка натурализованных граждан и иностранцев. Среди проверенных лиц выявлено несколько имеющих российское гражданство мужчин призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить свою постановку на воинский учёт. Данные лица направлены в ближайший военный комиссариат.

Помимо этого, всем проверенным экс-мигрантам военными следователями разъяснено их право и возможность поступить на военную службу по контракту, а также действующие для такой категории военнослужащих социальные гарантии. Проверенным иностранцам разъяснён порядок упрощенной процедуры получения гражданства России в случае заключения в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы сроком один год.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.