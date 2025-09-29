Военные следователи провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Следователи 305 военного следственного отдела провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. В ходе рейда были проверены документы у мужчин призывного возраста в жилых районах города Мурманска.

Также офицеры проводили информационно-разъяснительную работу о возможности заключения контракта на прохождение военной службы в рядах Вооружённых Сил России.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.