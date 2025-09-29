Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 09:50
Военные следователи провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Следователи 305 военного следственного отдела провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. В ходе рейда были проверены документы у мужчин призывного возраста в жилых районах города Мурманска.
Также офицеры проводили информационно-разъяснительную работу о возможности заключения контракта на прохождение военной службы в рядах Вооружённых Сил России.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
Последние комментарии
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
