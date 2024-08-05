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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 17:00

Военные следователи провели рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета натурализованных граждан среди автовладельцев в Североморске

Следователи Военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели рейд по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта среди автовладельцев. Мероприятие проходило на дорогах общего пользования города Североморск.

Во время проверки офицеры не только осуществляли контроль за постановкой на воинский учёт, но и информировали проверяемых граждан о возможности поступления на военную службу по контракту. Также гражданам разъяснялись карьерные перспективы и льготы, предоставляемые военнослужащим по контракту.

Данная работа проводится на регулярной основе с целью поддержания высокого уровня осведомленности и соблюдения законодательства в области воинского учёта среди натурализованных граждан.

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

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