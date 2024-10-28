Военные следователи провели рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт

Военные следователи военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд с целью выявления натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Проверка прошла в одном из гаражных кооперативов города, где следователи совместно с представителями военной полиции провели ряд мероприятий по выявлению лиц, уклоняющихся от постановки на учёт.

В ходе рейда офицеры не только проверяли соблюдение обязательных требований законодательства о воинской обязанности, но и проводили разъяснительную работу. Представители военного следственного отдела рассказывали гражданам о возможностях прохождения военной службы по контракту, преимуществах профессиональной службы и порядке ее прохождения.

Особое внимание уделялось информированию граждан о важности своевременной постановки на воинский учёт и ответственности за нарушение этих требований.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.