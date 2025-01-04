Военные следователи провели рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учёт, в ЗАТО Александровск

Военные следователи военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. Мероприятие прошло в закрытом административно-территориальном образовании Александровск.

В ходе рейда была проведена проверка ряда граждан, проживающих на территории гарнизона. Особое внимание уделялось соблюдению законодательства, регулирующего вопросы воинской обязанности и постановки на учёт.

Помимо выявления граждан, уклоняющихся от выполнения воинских обязанностей, следователи проводили информационно-разъяснительную работу. Жителям разъяснили возможности и преимущества прохождения военной службы по контракту, рассказали о социальных льготах, предусмотренных для военнослужащих и членов их семей, а также о широких карьерных перспективах для тех, кто выберет профессиональную службу в Вооружённых силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.