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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 09:47

Военные следователи провели рейд по выявлению граждан, уклоняющихся от воинского учёта в Мурманске

Сотрудники 305-го военного следственного отдела провели рейд в жилых массивах и дворах города Мурманска с целью выявления натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

В ходе операции было проверено порядка двадцати человек, среди которых выявлено несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли документально подтвердить свое пребывание на воинском учёте.

Во время проверки следователи не только занимались выявлением нарушений, но и проводили активную информационно-разъяснительную работу. Гражданам разъяснялись права и обязанности, связанные с воинским учетом, а также преимущества поступления на военную службу по контракту. Особое внимание уделялось перспективам и льготам, предоставляемым военнослужащим в рамках контракта.

Как сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту, рейды подобного рода проводятся на регулярной основе и направлены на обеспечение выполнения воинского законодательства, а также повышение осведомленности граждан о возможностях и обязанностях, связанных с военной службой. В дальнейшем данная работа будет продолжена, чтобы охватить как можно большее количество граждан, проживающих в Мурманске.

 

 

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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