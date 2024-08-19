Военные следователи провели рейд по выявлению граждан, уклоняющихся от воинского учёта в Североморске

Военные следователи отдела по Североморскому гарнизону провели рейд, направленный на выявление бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт.

Мероприятие прошло в гаражных кооперативах ЗАТО Североморск, где под проверку попали почти два десятка человек. В результате рейда были выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не выполнили свою обязанность по постановке на воинский учёт.

Следователи задокументировали все случаи нарушения и сопроводили нарушителей воинского учёта в военный комиссариат. Кроме того, в ходе рейда военные следователи проводили информационную работу с гражданами. Им разъясняли преимущества и перспективы прохождения военной службы по контракту, включая предоставляемые льготы и возможности для дальнейшего профессионального роста.

Плановые рейды подобного рода проводятся на регулярной основе и направлены на обеспечение выполнения законов о воинской обязанности, а также на повышение информированности граждан о важности своевременной постановки на учет и возможностях, связанных с военной службой.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.