Военные следователи провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт в Гаджиево

Военные следователи провели рейд в Гаджиево, который был направлен на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. Рейд проходил на территории местного гаражного кооператива.

В ходе рейда особое внимание было уделено проверке документов у мужчин призывного возраста, особенно тех, кто недавно получил российское гражданство.

Кроме того, офицеры провели разъяснительные беседы с иностранными гражданами, предоставив им информацию о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.