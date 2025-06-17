Военные следователи провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учёт

Следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону и военные следователи Печенгского гарнизона провели рейды в гаражных кооперативах, строительных объектах городов, направленные на выявление граждан, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учёту.

В ходе рейдов были проверены места работы натурализованных мигрантов, которые обязаны встать на воинский учёт согласно действующему законодательству РФ.

Основная цель рейдов заключалась в проверке документов лиц, получивших российское гражданство, но до сих пор не вставших на воинский учёт.

В рамках рейдов сотрудники также проводили разъяснительные беседы с гражданами о преимуществах прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту. Особый акцент был сделан на возможностях карьерного роста, социальных гарантиях и льготах, предоставляемых контрактникам.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.