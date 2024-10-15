Военные следователи провели рейд по выявлению уклонистов в аэропорту Мурманска

Военные следователи военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону продолжают работу по поиску натурализованных граждан, не вставших своевременно на воинский учёт.

В рамках очередного рейда представители ведомства прибыли в аэропорт Мурманска с целью выявления лиц, нарушивших требования законодательства.

Помимо поиска экс-мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта, следователи также проводили информационно-разъяснительную работу среди граждан. В ходе мероприятия сотрудники рассказали о важности своевременного постановления на воинский учёт, возможностях заключения контракта на прохождение военной службы, а также о льготах, предоставляемых военнослужащим.

В результате проведенного рейда был выявлен мужчина призывного возраста, который направлен в военный комиссариат для дальнейшего разбирательства.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.