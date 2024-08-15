Военные следователи провели рейд по выявлению уклоняющихся от воинского учёта натурализованных граждан в ЗАТО Александровск

Следователи военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели очередной рейд по выявлению «новых» граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Рейд проходил в жилых массивах и парках отдыха ЗАТО Александровск.

В ходе мероприятия соответствующие документы проверены более чем у 15 лиц, среди которых выявлено несколько мужчин, которые не смогли документально подтвердить постановку на воинский учёт. Данные лица сопровождены в ближайший военный комиссариат.

В рамках проверки офицеры не только контролировали постановку на воинский учёт, но и проводили активную информационную работу. Гражданам разъяснялись возможности поступления на военную службу по контракту, а также перспективы и льготы, предоставляемые военнослужащим.

Эти мероприятия являются частью регулярной работы по обеспечению соблюдения законодательства и повышению осведомленности среди натурализованных граждан.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.