Военные следователи провели рейд в Мурманске по проверке бывших мигрантов, получивших гражданство РФ

В очередной раз военные следователи 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации провели рейд в Мурманске с целью проверки бывших мигрантов, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт в военном комиссариате.

В ходе мероприятия проверено свыше 15 лиц данной категории. В результате проверки один мужчина призывного возраста выразил заинтересованность заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации на прохождение военной службы. Офицеры направили его в пункт отбора на военную службу для дальнейшего прохождения необходимых процедур.

Рейдовые мероприятия проводятся с целью контроля над соблюдением воинского учёта среди новых граждан Российской Федерации. Подобные проверки позволяют не только выявить нарушения, но и способствуют повышению уровня ответственности и осведомленности среди граждан о необходимости выполнения воинских обязанностей.

305-й военный следственный отдел продолжит проведение таких рейдов в будущем для обеспечения законности и правопорядка.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.