Военные следователи провели в Гаджиево рейд по выявлению натурализованных мигрантов

Военные следователи гарнизона Гаджиево провели рейд, направленный на выявление нарушений воинского учёта среди лиц, получивших гражданство Российской Федерации путем натурализации.

Основная цель рейда заключалась в проверке соблюдения требований законодательства о воинской обязанности и учёте военнообязанных граждан. Были проверены документы и сведения о регистрации у граждан призывного возраста.

По итогам проверки было выявлено несколько случаев нарушения правил постановки на воинский учёт, а также уклонения от прохождения службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. По всем установленным фактам будут приняты соответствующие меры правового реагирования.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.