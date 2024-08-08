Мурманская область. Арктика (16+)08.08.24 11:55
Военные следователи провели в Мурманске очередной рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта
Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону при поддержке сотрудников Росгвардии проведён очередное мероприятие по проверке соблюдения натурализованными гражданами законодательства о воинском учете.
Так, военными следователями осуществлен выезд в Октябрьский административный округ Мурманска, где проверены места наиболее частого пребывания лиц, недавно получивших гражданство России. В ходе рейда проверено более трёх десятков человек, среди которых выявлено несколько «новых» граждан, своевременно не вставшие на воинский учёт. Они сопровождены в военный комиссариат.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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Ira89
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Клавдия
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Сергей
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