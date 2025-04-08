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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 10:55

Военные следователи провели в Мурманске рейд по выявлению натурализованных мигрантов, не вставших на воинский учёт

Следователи 305-го военного следственного отдела совместно с военной полицией провели рейд по выявлению натурализованных мигрантов в одном из гаражных кооперативов города.

В результате проверки были установлены лица, находящиеся на территории России с нарушением закона, а также выявлены факты несоблюдения миграционных норм.

Сотрудники военных следственных органов и военной полиции продолжают тесное взаимодействие для обеспечения общественного порядка и защиты государственных интересов. Такие рейды проводятся на постоянной основе.

Помимо этого, следователи проводили разъяснительную работу, знакомя граждан с возможностями прохождения контрактной службы в вооруженных силах и льготами, предусмотренными для данной категории военнослужащих.

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

 

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