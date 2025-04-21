Военные следователи провели в Печенге рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

В рамках проверки соблюдения законодательства военные следователи Печенгского гарнизона провели рейд, направленный на выявление натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

Основной целью рейда стала проверка соблюдения требований федерального законодательства о воинской обязанности лицами, получившими российское гражданство, но не выполнившими обязательную процедуру постановки на воинский учёт. В ходе рейда были проверены документы более десяти граждан, проживающих на территории Печенгского района.

Помимо этого, военные следователи провели разъяснительные беседы с жителями города, рассказав о преимуществах контрактной службы, таких как стабильная социальная защита, высокая заработная плата и возможность карьерного роста.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.