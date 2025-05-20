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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 13:35

Военные следователи провели в Североморске и Печенге рейды по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками военного следственного отдела по городу Североморску был проведён рейд на скупках металлолома. Целью рейда было выявление лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт.

В результате рейда было выявлено пять граждан, не вставших на воинский учет, которые в дальнейшем были направлены в военный комиссариат города для уточнения их анкетных данных.

А военные следователи в Печенге рейд провели на строительных объектах, где были проверены мужчины призывного возраста. 

Также сотрудники следственного отдела проводили разъяснительные беседы, рассказывая о возможностях контрактной службы в армии и предоставляемых льготах для этой категории военнослужащих.

Такие рейды проходят на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

 

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации

по Северному флоту.

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