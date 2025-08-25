Мурманская область. Арктика (16+)25.08.25 10:40
Военные следователи провели в Североморске рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Военные следователи Североморского гарнизона провели рейд, направленный на выявление возможных нарушений воинского учёта среди лиц, получивших российское гражданство в результате процедуры натурализации.
В рамках рейда сотрудники правоохранительных органов проверяли наличие документов, подтверждающих постановку на воинский учёт у лиц призывного возраста.
Кроме того, военные следователи провели разъяснительные беседы с гражданами, предоставив им информацию о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
-Скоро в эфире14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)От Москвы и Санкт-Петербурга до Волгограда и Уфы: сколько стоят сборы в школу в мегаполисах-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на халатное отношение к обязанностям и бездействие своей управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры