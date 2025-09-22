Военные следователи провели в Североморске рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Следователями военного следственного отдела по Североморскому гарнизону был проведён рейд на строительных площадках города. В ходе рейда было проверено пять натурализованных граждан призывного возраста. Среди проверенных граждан, не вставших на воинский учёт лиц, не выявлено.

Кроме того, военные следователи провели разъяснительные беседы с гражданами, информируя их о возможностях прохождения военной службы по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.