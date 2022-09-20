Военные следователи регионального Следственного комитета Российской Федерации агитировали юнармейцев выбирать профессию следователя

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону приняли у себя членов местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое было создано в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Учитывая, что перед каждым из юнармейцев вскоре встанет вопрос выбора профессии, офицеры отдела решили познакомить их с работой следователя. В ходе встречи они рассказали гостям, из чего складывается рабочий день сотрудника следственных органов, продемонстрировали навыки работы с криминалистической техникой, объяснили правила фиксации следов преступления на различных носителях.

Всем желающим была предоставлена возможность применить на практике микроскоп, лазерный дальномер, металлоискатель и прибор ночного видения. Их также обучили процедуре дактилоскопирования и составления дактилоскопической карты.

Прощаясь, юнармейцы поблагодарили офицеров за уделенное им время и пообещали подумать над выбором профессии следователя.

Фото: ВСУ СК России по СФ.