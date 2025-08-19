Военные следователи регулярно выявляют в нашем регионе натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Следователями военного следственного отдела по Североморскому гарнизону был проведён рейд по промышленному району города Североморска. В ходе рейда было проверено свыше десяти человек, среди которых был обнаружен мужчина, который не смог подтвердить документально постановку на воинский учёт, в связи с чем он был направлен в военный комиссариат города для уточнения его анкетных данных и постановки его на воинский учёт.

Аналогичный рейд провели и военные следователи Печенгского гарнизона. В ходе рейда был проверен ряд лиц, среди которых были выявлены мужчины призывного возраста, которые документально не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт. Указанные лица были направлены в военный комиссариат города для уточнения данных.

В ходе рейда следователи провели информационно-разъяснительную работу о важности соблюдения законодательства Российской Федерации.

Такие мероприятия на территории Мурманской области проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.