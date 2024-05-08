Военные следователи Северного флота накануне Дня Победы встретились с «детьми» войны

В этом году накануне важного праздника офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону совместно с юнармейцами навестили и поздравили с важным для него праздником жителя Североморска Павла Дмитриевича Костяшова, 1935 г.р., который, проживая в Смоленской области в юном возрасте познал ужасы страшной войны, в том числе потерял на ней отца.

Прошло уже 79 лет с Дня Победы в Великой Отечественной войне – важнейшей даты для каждого гражданина нашего государства. Но ужасы той войны, подвиг нашего советского солдата, победившего в ней, а также гордость за наш многонациональный народ, сумевший сплотиться и выстоять перед страшной угрозой фашизма, навсегда останутся с нашей памяти.

Особенного внимание в этот праздник безусловно заслуживают наши ветераны, труженики тыла и дети той ужасной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше.

Военные следователи Северного флота каждый год стараются поздравить этих людей с Днём Победы и поблагодарить их за подаренной будущее.

В этом году накануне важного праздника офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону совместно с юнармейцами навестили и поздравили с важным для него праздником жителя Североморска Павла Дмитриевича Костяшова, 1935 г.р., который, проживая в Смоленской области в юном возрасте познал ужасы страшной войны, в том числе потерял на ней отца.

А сотрудники 305 военного следственного отдела встретились в с.п. Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области Анной Фадеевной Федоровой, также пережившей в раннем детстве события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ходе встречи Анна Фадеевна поделилась воспоминаниями о войне, о тяготах, которые довелось ей пережит в эти трудные для её семьи и страны времена.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.