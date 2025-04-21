Военные следователи Северного флота навели порядок на воинских мемориалах

18 апреля ежегодно отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест — Всемирный день культурного наследия. Этот праздник призван привлечь внимание общества к сохранению объектов культурного наследия, бережному отношению к памятникам истории и культуры.

Сотрудники военных следственных органов проявили инициативу и приняли активное участие в акции, приуроченной ко Дню культурного наследия. Следователи 305-го военного следственного отдела организовали субботник по благоустройству территории, прилегающей к памятнику воинам Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.