Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 13:45
Военные следователи Северного флота навели порядок на воинских мемориалах
18 апреля ежегодно отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест — Всемирный день культурного наследия. Этот праздник призван привлечь внимание общества к сохранению объектов культурного наследия, бережному отношению к памятникам истории и культуры.
Сотрудники военных следственных органов проявили инициативу и приняли активное участие в акции, приуроченной ко Дню культурного наследия. Следователи 305-го военного следственного отдела организовали субботник по благоустройству территории, прилегающей к памятнику воинам Великой Отечественной войны.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
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Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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