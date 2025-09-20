Военные следователи Северного флота приняли участие в поисковых работах и перезахоронении павших воинов в Мурманской области

Сотрудники 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту совместно с поисковыми отрядами приняли участие в мероприятиях по поиску, захоронению и увековечению памяти советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в районе села Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе проведенных работ были обнаружены и с почестями перезахоронены останки бойцов Красной Армии, павших в боях за освобождение Заполярья. Мероприятие проводилось при участии представителей местной администрации, военно-патриотических клубов и жителей района.

В рамках мероприятия также состоялась церемония увековечения памяти погибших воинов и приведение в порядок воинских захоронений. Поисковые работы проводились на местах ожесточенных боев, где в 1941-1944 годах шли кровопролитные сражения за оборону Заполярья.

Подобные мероприятия способствуют укреплению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодёжи, а также являются важной частью работы по сохранению наследия Великой Победы.