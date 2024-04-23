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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 17:30

Военные следователи Северного флота продолжают оказывать помощь нашим доблестным военнослужащим

На территории проведения специальной военной операции сейчас внедряется широкий спектр новых ранее не использовавшихся для ведения боя высокотехнологичных образцов различной техники и вооружения.

Так, офицеры 305-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации совместно с трудовыми коллективами ООО «Модуль Судоремонт» и ООО «СК Пересвет», а также группой добровольных помощников «Zаполярье (Родительский комитет)» передали нашим защитникам Отечества три курсовых гидролокатора с дополнительным оборудованием.

Данная дорогостоящая техника (общая стоимость трёх экземпляров 2,1 млн рублей) предназначена для поиска навигационных препятствий, минных заграждений и других объектов, расположенных в толще воды по курсу движения плавательного средства.

Переданные в войска гидролокаторы сразу же стали активно и успешно использоваться в зоне специальной военной операции. Кроме того, военными следователями обеспечена «обратная связь» между военнослужащими, применяющими указанную технику, и её заводом-изготовителем, благодаря чему инженерами уже разработан и принимается к производству улучшенный на основе пожелания бойцов курсовой гидролокатор.  

Помимо этого, офицерами для обеспечения качественной и оперативной медицинской помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передан в военную поликлинику ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России индикатор внутриглазного давления ИГД-03, а также полностью оборудованный стоматологический кабинет с установкой УС-01 «СЕЛЕНА-200» и все необходимые для функционирования кабинета материалы.

 

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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