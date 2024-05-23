Военные следователи Северного флота продолжают помогать участникам СВО

Офицеры военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту совместно с группой добровольных помощников «Zаполярье (родительский комитет)» закупили и передали нашим бойцам более трёх десятков магнитометрических датчиков «МАГ-3». Этот датчик предназначен для повышения эффективности срабатывания штатных инженерных боеприпасов.

Не вызывает сомнения факт, что успех в ведении боевых действий во многом зависит от уровня технической оснащённости войск. Наши защитники, выполняющие боевые задачи в ходе специальной военной операции, безусловно испытывают потребность в дополнительном оборудовании, позволяющим улучшить боевые характеристики штатного вооружения.

Зная об этом, офицеры военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту совместно с группой добровольных помощников «Zаполярье (родительский комитет)» закупили и передали нашим бойцам более трёх десятков магнитометрических датчиков «МАГ-3». Этот датчик предназначен для повышения эффективности срабатывания штатных инженерных боеприпасов.

Переданные в войска датчики уже активно и успешно используются в зоне СВО. Важность полученных датчиков для выполнения боевых задач подтвердили и доблестные военнослужащие инженерно-саперного батальона 200 отдельной мотострелковой бригады Северного флота, приславшие с передовой «видеооткрытку» с благодарностью.

Фото и видео предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северному флоту.