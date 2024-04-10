Военные следователи Северного флота продолжают проведение мероприятий по постановке натурализованных граждан на воинский учёт и обеспечению соблюдения миграционного законодательства

Очередной рейд в Мурманске провели сотрудники Военного следственного отдела СК России по Мурманскому гарнизону при поддержке силовых подразделений иных правоохранительных органов.

В этот раз военные следователи проверили места возможного временного проживания наших «новых» граждан и мигрантов в столице Заполярья, а также водителей такси.

В рамках указанного мероприятия соответствующие документы проверены почти у 50 лиц указанной категории, выявлено несколько имеющих гражданство России мужчин призывного возраста, которые на воинском учёте до сих пор не состоят.

Данные граждане сопровождены в военный комиссариат. Помимо этого, всем проверенным лицам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также их право поступления на военную службу по контракту.

Фото предоставлено пресс-службой Военного следственного отдела СК России по Мурманскому гарнизону.