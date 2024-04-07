Военные следователи Северного флота провели очередной рейд по выявлению скрывающих от воинской обязанности экс-мигрантов

Данное мероприятие по поручению руководства СК России провели офицеры военного следственного отдела по Североморскому гарнизону совместно с военными полицейскими и работниками военных комиссариатов.

В ходе рейда проверены торговые и строительные объекты ЗАТО г. Североморск и Мурманска, а также водители такси, осуществляющих свою деятельность в данных городах.

Всего проверено более 40 граждан указанной категории, среди которых выявлены несколько мужчин призывного возраста, которые не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт.

Данным гражданам вручены повестки в военкомат.

Помимо этого, всем проверенным лицам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту.

Фото предоставлено пресс-службой военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.