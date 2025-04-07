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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 12:45

Военные следователи Северного флота провели широкомасштабный рейд на стройплощадке Мурманска

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации военные следователи Северного флота провели широкомасштабный рейд на строительном объекте Мурманска, направленный на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт. В ходе рейда были проверены свыше 70 граждан иностранных государств и более 30 граждан России.

Как отметил руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления СК России по Северному флоту полковник юстиции Александр Александрович Сурков, рейд организован в рамках системной работы по обеспечению соблюдения законодательства о воинской обязанности. Основное внимание уделено гражданам, получившим российское гражданство, но не выполнившим требования по постановке на воинский учёт. В соответствии с федеральным законодательством, такие действия влекут за собой административную или уголовную ответственность.

Также военные следователи провели разъяснительные беседы, уделив особое внимание возможности прохождения военной службы по контракту в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации и раздали агитационные материалы.

 

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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